Decreet van Trump geldt niet voor houders van greencard

Door: redactie

29/01/17 - 22u09 Bron: Belga

© photo news.

Inreisverbod VS Mensen met een permanente verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten en afkomstig uit de zeven moslimlanden van het decreet van president Donald Trump kunnen naar de VS blijven reizen, zo heeft Reince Priebus, secretaris-generaal van het Witte Huis, vandaag verduidelijkt.

"Het decreet slaat niet op de greencards", zei Reince Priebus op de zender NBC.



Sinds vrijdag heerst verwarring over de precieze toepassingsmodaliteiten van het decreet. Verscheidene houders van een greencard zeiden dat hen de toegang tot de VS geweigerd was.