Lichaam van vluchtelingenjongetje (6) aangespoeld op Spaans strand

Door: redactie

29/01/17 - 19u43 Bron: Belga

Costa de la Luz, waar het lichaam van het vluchtelingenjongetje werd aangetroffen © rv.

Vluchtelingencrisis Op het strand van Barbate, aan de Costa de la Luz, is het lichaam van een jongetje uit Afrika aangetroffen. Dat hebben regionale media bericht onder aanhaling van de autoriteiten. Zijn leeftijd werd op 6 jaar geschat.

Vermoedelijk zat de jongen op een boot die met vluchtelingen van Noord-Afrika naar Spanje voer. Op 14 en 15 januari werden op verschillende plaatsen aan de Andalusische kust vijf lijken ontdekt, vermoedelijk van vluchtelingen.



Aylan

Het voorval doet denken aan Aylan Kurdi. De beelden van het levenloze lichaam van dat 3-jarig Syrisch jongetje lieten in september 2015 niemand onberoerd. Aylan en zijn 5-jarig broertje Galip hadden de oversteek van hun thuisstad Kobani naar Griekenland niet overleefd. Ze verdronken en het lichaampje van Aylan spoelde aan op het strand van het Turkse Bodrum.



In september 2016 was het precies een jaar geleden dat Aylan dood werd aangetroffen. Ondanks wereldwijde verontwaardiging, werd toen ook bekendgemaakt dat in het afgelopen jaar 4.181 migranten om het leven kwamen op weg naar Europa, 12,6 procent meer dan een jaar voordien.