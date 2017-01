Lichamen van zes tieners ontdekt in Duits tuinhuis

Door: redactie

Arnstein Een bezorgde vader heeft vandaag in het Duitse Arnstein (Beieren) de lijken van zes meisjes en jongens van 18 en 19 jaar oud ontdekt, waaronder die van zijn eigen kinderen. De politie van Unterfranken en het parket van Würzburg deelden mee dat de doden in een tuinhuis lagen. De politie en het parket openden een onderzoek.

De doodsoorzaak is nog onduidelijk. De politie heeft geen aanwijzingen dat het om een geweldmisdrijf zou gaan.



De adolescenten waren afkomstig uit de regio's Main-Spessart en Schweinfurt. Ze hadden zaterdagavond een privéfeestje in het tuinhuis georganiseerd. Omdat de vader geen contact kreeg met zijn kinderen, ging hij kijken of alles in orde was.



Hij verwittigde de reddingsdiensten. De brandweer en een spoedarts konden ter plaatse enkel de dood van de adolescenten vaststellen. De omstandigheden zijn nog volkomen onduidelijk.



Arnstein ligt bij Würzburg in Beieren. Het telt ruim 8000 inwoners.