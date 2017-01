Brits oppositieleider Jeremy Corbyn wil dat Trumps staatsbezoek wordt uitgesteld

Door: redactie

De voorzitter van de Britse Labour-partij, Jeremy Corbyn, wil dat een gepland staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump wegens diens omstreden inreisbeleid voorlopig wordt opgeschort. "Ik geloof dat we erg duidelijk moeten maken dat we daar bijzonder ontevreden over zijn, en ik denk dat het totaal verkeerd zou zijn als hij nu naar hier komt, zolang die situatie duurt", zei Corbyn vandaag op de Britse tv-zender ITV.

Premier Theresa May had vrijdag bij een bezoek aan Washington Trump uitgenodigd voor een staatsbezoek. Kort daarop ondertekende Trump een omstreden decreet waarin mensen uit zeven moslimlanden reizen naar de Verenigde Staten verhindert.



Het geplande staatsbezoek van Trump aan Groot-Brittannië, waarvoor nog geen datum is vastgelegd, zal sowieso al delicaat worden. In de Britse media doen al de berichten de ronde dat het team rond de Amerikaanse president zich nu al zorgen maakt dat het bezoek van Trump zal overschaduwd worden door protesten en een focus van de pers op Trumps houding inzake de klimaatverandering.



Het team van Trump vreest met name dat prins Charles de Amerikaanse president bij een ontmoeting zal proberen te overhalen om zijn visie in zaken als de klimaatbescherming te herzien, schreven de Sunday Times en de Sunday Telegraph. Trump had de klimaatverandering in het verleden afgedaan als "oplichterij" en ermee gedreigd de Amerikaanse ratificatie van het klimaatakkoord van Parijs op te zeggen. De Britse troonopvolger daarentegen is een fervent voorstander van de klimaatbescherming.