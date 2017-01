Links-radicale Benoît Hamon wordt Franse socialistische presidentskandidaat

bewerkt door: redactie

29/01/17 - 20u37 Bron: vtmnieuws.be/belga

video Bij de Franse Parti Socialiste (PS) werd ex-minister van Onderwijs Benoît Hamon verkozen om mee te doen aan de presidentsverkiezingen in april en mei. Ongeveer 58 procent van de naar schatting 1,7 à 2 miljoen stemmers kiezen zo voor een radicalere linkse koers, en niet voor de behoedzame centrumlinkse hervormingskoers van premier Manuel Valls (PS). Volgens waarnemers schiet links zich zo echter in de voet.

De 54-jarige Valls was als premier en erfgenaam van de socialistische president François Hollande in de eerste ronde een week geleden favoriet. Maar van de naar schatting twee miljoen kiezers kozen de meesten vorige week verrassend voor de linkse Hamon (49), die onder meer een nog kortere werkweek en op termijn een basisinkomen belooft. Hij haalde vorige week 36 procent van de stemmen, Valls 31 procent. Deze keer, met slechts twee overgebleven kandidaten, schaarden 58 procent van de stemmers zich achter Hamon, tegenover 42 procent achter Valls.

Slechte zaak voor socialisten?

© epa.

Volgens waarnemers schakelt een keuze voor Hamons links-radicale koers de PS vrijwel uit. De partij doet het al geruime tijd erg slecht in peilingen, wat Hollande ertoe bracht zich niet herkiesbaar te stellen en het politieke toneel in mei te verlaten. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen is 23 april en slotronde op 7 mei.



Om 17 uur hadden al ruim 1,306 miljoen mensen hun stem uitgebracht, zei Christophe Borgel, de voorzitter van het organisatiecomité, rond 18 uur aan de pers. Dat is 22,8 procent meer dan in de eerste stemronde. In de eerste ronde gingen 1,65 miljoen mensen stemmen.