Inreisverbod Trump lokt protest uit



29/01/17



Als reactie op het omstreden moslimdecreet van president Trump, hebben honderden mensen urenlang geprotesteerd aan de JFK-luchthaven in New York. Borden als 'Laat ze binnen' en 'Geen verbod, geen muur' laten hun standpunten duidelijk blijken. "Ik denk dat het inreisverbod voor moslims compleet on-Amerikaans is en het gaat lijnrecht in tegen alles waar echte Amerikanen voor staan", vertelt een demonstrant aan persagentschap Reuters. Later op de avond trad een federale rechter de demonstranten bij. Zij oordeelde dat de gestrande reizigers uit de zeven moslimlanden niet uitgewezen mochten worden. Trump zei nochtans eerder op de dag dat zijn decreet geen verbod op moslims was, maar dat er maatregelen werden getroffen die al lang getroffen hadden moeten zijn. Gisteren ondertekende president Trump een decreet dat een inreisverbod van 90 dagen instelde voor burgers uit Syrië, Irak, Iran, Somalië, Jemen, Libië en Soedan. Heel wat reizigers uit die landen werden bij hun aankomst op luchthavens in de VS urenlang tegengehouden.