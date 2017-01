Pakjesbezorgers van UPS slaan nooit links af en besparen zo 38 miljoen liter benzine per jaar

Door:

29/01/17

Je zou denken dat pakjesbezorgers altijd de kortste route kiezen om een bestelling af te leveren, maar niets is minder waar. De werknemers van de Amerikaanse pakjesdienst UPS krijgen heel specifieke instructies over hoe ze hun bestemming het best bereiken. Zo mogen ze aan een kruispunt niet links afslaan. Die maatregel bespaart het bedrijf zo'n 38 miljoen liter brandstof per jaar.

Chauffeurs van UPS mogen aan een kruispunt nooit links afslaan, omdat ze dan door de verkeersstroom die van links komt moeten rijden. Ze slaan dan wel af naar de tegenovergestelde richting, maar zo verkleinen ze wel de kans op ongevallen en besparen ze veel benzine. Door te wachten op het juiste moment om over te steken, verpruttel je namelijk veel benzine. Daarom is het beter om rechts af te slaan, ook al rij dan de verkeerde richting uit.



UPS heeft de GPS in alle bestelwagen zo ingesteld dat een chauffeur zo weinig mogelijk keer links af moet slaan. Op die manier bespaart het bedrijf 38 miljoen liter brandstof per jaar, goed voor 20.000 ton minder CO2-uitstoot. Met de maatregel kan het bedrijf ook 350.000 extra pakjes bezorgen. Bovendien heeft UPS zo 1.100 bestelwagens minder nodig, waardoor de chauffeurs meer dan 45 miljoen kilometer minder rijden op een jaar, ook al kiezen ze voor langere routes. Lees ook Met plastic afval aangedreven vliegtuig maakt geslaagde proefvlucht

