Lady Di krijgt standbeeld, 20 jaar na haar dood

De Britse prins William en prins Harry hebben bekendgemaakt dat er een standbeeld komt voor hun moeder prinses Diana, die in 1997 om het leven kwam. Volgens de twee broers is "dit het juiste moment om haar positieve impact te erkennen" met een standbeeld.

Het beeld krijgt een plaats op het domein van Kensington Palace, waar de prinses woonde.



"Er is twintig jaar verstreken sinds het overlijden van onze moeder en het moment is aangebroken om haar positieve impact in het Verenigd Koninkrijk en in de rest van de wereld te erkennen met een permanent standbeeld," lieten de prinsen weten in een verklaring.



"Onze moeder raakte zoveel levens. We hopen dat het standbeeld al wie Kensington Palace bezoekt zal helpen om na te denken over haar leven en nalatenschap.



De Queen liet weten dat ze het plan van haar kleinzoons steunt.



Lady Di, prinses van Wales, stierf op 31 augustus 1997 in een auto-ongeluk in Parijs. Prins William was toen vijftien, prins Harry was twaalf. Over de hele wereld rouwden mensen om haar dood. Naar schatting 2 miljard kijkers zagen haar begrafenis op televisie, zo schrijft BBC.



In juli 2016 bekende prins Harry dat hij al 28 was toen hij voor het eerst over de dood van zijn moeder sprak. "Ik had nooit echt leren omgaan met wat er precies gebeurd was, dus er zaten veel diepe emoties en voor een groot deel van leven wilde ik er gewoon niet aan denken," vertelde hij.



Het standbeeld wordt het vierde monument in Londen ter nagedachtenis van Lady Di.



Een comité van zes mensen, onder wie Diana's zus lady Sarah McCorquodale, zal de kunstenaar aanduiden die het beeld zal uitwerken.