Boot met 31 opvarenden vermist

Voor de kust van het Maleisische eiland Borneo wordt een schip vermist met 31 opvarenden, onder wie 28 Chinese toeristen. De toeristen waren onderweg naar een populair eiland op zo'n 50 kilometer van Borneo.

"De eigenaar van de bood heeft zaterdagavond de verdwijning gemeld en we zijn een zoektocht gestart. We hebben tot hiertoe nog geen nieuws", aldus een medewerker van de kustwacht. De zoektocht wordt bemoeilijkt door het slechte weer.



De boot vaarde zaterdagochtend uit vanuit de Maleisische stad Kota Kinabalu, met als bestemming het eiland Pulau Mengalum in de Zuid-Chinese zee. Aan boord waren 28 Chinese toeristen, een schipper en twee bemanningsleden. De weersomstandigheden waren niet goed.



Toen de boot na twaalf uur nog niet was teruggekeerd sloeg de eigenaar alarm.



"Alle familieleden van de mensen aan boord en ikzelf hopen dat de reddings- en zoekacties vooruitgaan", regeerde Masidi Manun, de minister van Toerisme van de deelstaat Sabah. "Onze troepen doen hun best."



Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei in een verklaring dat zijn consulaat in Kota Kinabalu contact opnam met de Maleisische regering, met de vraag er alles aan te doen om zijn onderdanen te redden.



"We hebben te maken met harde wind en hoge golven en hebben assistentie gevraagd van de luchtmacht om te helpen zoeken", aldus Rahim Ramli.