Na het inreisverbod: federale rechter houdt deportatie moslims (tijdelijk) tegen

29/01/17 - 03u28 Bron: The Hill, Reuters, Belga, ANP

Betogers op de luchthaven JFK in New York. © reuters.

Verenigde Staten Een federale rechter in New York heeft zaterdag beslist dat mensen die gearresteerd werden op Amerikaanse luchthavens sinds het inreisverbod, niet gedeporteerd mogen worden. President Trump had vrijdag immigranten uit zeven moslimlanden de toegang tot de VS ontzegd.

We won — Dale Ho (@dale_e_ho) Stay is national — Dale Ho (@dale_e_ho) Rechter Ann Donelly ging daarmee in tegen het decreet dat president Trump vrijdag had uitgevaardigd. Dat bepaalt dat reizigers en vluchtelingen uit Irak, Iran, Libië, Soedan, Jemen, Somalië en Syrië de komende maanden het land niet in komen. De rechter verbiedt het de autoriteiten ook om vluchtelingen die arriveren met een toegekende verblijfsvergunning, te deporteren. Ze nam geen beslissing over de grondwettelijkheid van Trumps decreet.



De rechter reageerde op een verzoek dat werd ingediend door burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union (ACLU) voor twee Iraakse mannen die vrijdag werden vastgehouden op de luchthaven JFK in New York. De mannen zaten op het vliegtuig naar de VS toen Trump zijn besluit ondertekende. Ze kregen zaterdag in de loop van de dag wel toegang tot de VS.



De rechter oordeelde dat reizigers die met een geldig visum waren aangekomen op een Amerikaanse luchthaven niet teruggestuurd mogen worden en tot nader order in het land mogen blijven. Donnelly's beslissing geldt voor het hele land. Lees ook Canadese premier: "Vluchtelingen zijn hier wel welkom"

Nog niet afgelopen 'Dit toont aan dat president Trump wetten en decreten aanneemt die ongrondwettelijk en illegaal zijn' Anthony Romero, ACLU "Dit toont aan dat president Trump wetten en decreten aanneemt die ongrondwettelijk en illegaal zijn. De rechtbanken zijn er om de rechten van iedereen te verdedigen", zo reageerde ACLU-directeur Anthony Romero op de uitspraak.



"De zaak is verre van afgelopen, in februari vindt nog een nieuwe hoorzitting plaats", zei ACLU-advocaat Lee Gelernt. "Het belangrijkste vanavond is dat niemand op het vliegtuig wordt gezet." De rechter verplichtte de regering ook om de lijst met alle personen die sinds vrijdagavond vastgehouden werden op de Amerikaanse luchthavens openbaar te maken, voegde de advocaat toe.



Enkele minuten na de uitspraak in New York, vaardigde een rechter in de staat Virginia een tijdelijk gerechtelijk bevel uit. Dat verbiedt zeven dagen lang de uitwijzing van mensen met een green card die vastgehouden worden op de Dulles International Airport in Washington D.C., zo berichtte Washington Post.



Volgens een medewerker van de Amerikaanse dienst voor Binnenlandse Veiligheid waren ongeveer 375 getroffen door Trumps besluit. 109 van hen zaten in transit en kregen geen toestemming tot de VS. Nog eens 173 anderen kregen van luchtvaartmaatschappijen geen toestemming om op het vliegtuig te stappen.

Protesten Protest tegen het inreisverbod. © reuters. Zaterdag trokken duizenden demonstranten naar verschillende grote Amerikaanse luchthavens om er te betogen tegen het inreisverbod dat Trump had uitgevaardigd voor moslims uit zeven verschillende landen en tegen zijn beslissing om de komende vier maanden geen vluchtelingen toe te laten tot de VS.