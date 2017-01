Federale rechter stelt Trumps inreisverbod voor moslims tijdelijk uit

Door: redactie

Een federale rechter in New York heeft zaterdag met spoed een uitstel uitgevaardigd van het besluit van president Trump dat immigranten uit zeven moslimlanden de toegang tot de VS ontzegt. Daarmee zullen de reizigers die nu op verschillende luchthavens worden vastgehouden toch het land mogen binnenkomen.

Rechter Ann Donnelly reageerde met haar beslissing op een petitie die werd ingediend door burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union (ACLU) voor twee Iraakse mannen die vrijdag werden vastgehouden op de luchthaven JFK in New York. De mannen zaten op het vliegtuig naar de VS toen Trump zijn besluit ondertekende. Ze kregen zaterdag in de loop van de dag wel toegang tot de VS. De rechter oordeelde dat reizigers die met een geldig visum waren aangekomen op een Amerikaanse luchthaven niet teruggestuurd mogen worden en tot nader order in het land mogen blijven.



Dale Ho, voorzitter van het Voting Rights Project van ACLU tweette: "We hebben gewonnen." De intrekking van het verbod geldt voor het hele land, liet hij nog weten.



Volgens een medewerker van de Amerikaanse dienst voor Binnenlandse Veiligheid waren ongeveer 375 getroffen door Trumps besluit. 109 van hen zaten in transit en kregen geen toestemming tot de VS. Nog eens 173 anderen kregen van luchtvaartmaatschappijen geen toestemming om op het vliegtuig te stappen.



Zaterdag trokken duizenden demonstranten naar verschillende grote Amerikaanse luchthavens om er te betogen tegen het inreisverbod dat Trump had uitgevaardigd voor moslims uit zeven verschillende landen en tegen zijn beslissing om de komende vier maanden geen vluchtelingen toe te laten tot de VS.