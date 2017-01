Verouderde zwarte dozen bemoeilijken onderzoek naar crash Russisch vliegtuig

Door: redactie

Het onderzoek naar de crash van een Russische passagiersvliegtuig van het type Tupolev boven de Zwarte Zee met 92 doden wordt bemoeilijkt door de verouderde zwarte dozen. Het Russische leger beschikt niet meer over de expertise om de data van de geluidsband van het in 1983 gebouwde toestel te evalueren.

Daarop boden experten van het supranationaal luchtvaartcomité (MAK) de voormalige Sovjetrepubliek hun hulp aan. De afdeling met zetel in Moskou is bevoegd voor de toelating van vliegtuigen in het Russische luchtruim en het onderzoek naar ongevallen met burgerlijke vliegtuigen.



Het toestel van het type Tupolev Tu-154 van het Russische ministerie van Defensie was op 25 december kort na het opstijgen in Sotsji neergestort in de Zwarte Zee. Aan boord bevonden zich tientallen zangers van het beroemde militaire Alexandrov-koor, dat voor een optreden voor Russische troepen naar Syrië zou vliegen.



Bij hun zoektocht naar de oorzaak van de crash gaan de onderzoekers uit van een mogelijke fout van de piloot, aldus de krant Kommersant. Een terreuraanslag wordt uitgesloten.