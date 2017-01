Vrouw pleegt zelfmoord na tonen beelden diefstal in opsporingsprogramma op tv

Door: redactie

28/01/17 - 10u37 Bron: ANP

Still uit het opsporingsprogramma © kos.

Een vrouw uit Oldenzaal, in de oostelijke Nederlandse regio Twente, heeft vorige week zelfmoord gepleegd, kort nadat ze herkenbaar in beeld was gekomen in een opsporingsprogramma van de Nederlandse regionale zender RTV Oost, zo hebben Nederlandse media vandaag gemeld. De 68-jarige vrouw was gefilmd door een bewakingscamera. Op de beelden was te zien hoe ze de portemonnee meenam van een 78-jarige vrouw.