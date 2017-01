Toen haar steenrijke man haar geen 'zakgeld' meer wilde geven, bedacht ze een gruwelijke oplossing. 18 jaar later blijft ze haar onschuld volhouden

Koen Van De Sype

28/01/17 - 07u17 Bron: Channel 4, Daily Mail

© Twitter.

Een zwarte weduwe die levenslang in de cel zit omdat ze een vreselijk complot bedacht toen haar steenrijke man besloot om haar maandelijkse 'zakgeld' niet meer te betalen, houdt 18 jaar na de feiten nog altijd vol dat ze in de val werd gelokt. Dat blijkt uit een nieuwe reportage over de feiten.

Celeste en Stephen Beard. © rv. De Amerikaanse Celeste Beard (53) kreeg van haar man Stephen (70) - een tv-tycoon die 11 miljoen euro waard was - elke maand 32.000 euro. "Dat was mijn 'wedde'", zegt de voormalige serveerster in de reportage van 'Women Who Kill' op de Britse zender Channel 4. "Ik mocht het geld vrij spenderen. Zo had ik voor een half miljoen euro aan diamanten en 26 bontjassen. Het kon hem niets schelen. En als hij al eens lastig werd omdat ik zo veel uitgaf, dan was dat snel over."



Zorgen

Over dat laatste is niet iedereen het echter eens. Haar man zou zich uiteindelijk zo veel zorgen hebben gemaakt om haar uitgavenpatroon, dat hij haar 'zakgeld' niet meer wilde betalen en verving door een trust van een klein half miljoen euro. Maar dat was er in een half jaar alweer door. Lees ook Amerikaanse politie kraakt 34 jaar oude moord op 14-jarig meisje: "We dachten dat deze dag nooit zou komen"

Moord op deze twee vrouwen werd nooit opgelost. Maar nu vreest Duitse politie dat er seriedoder aan het werk is

Heel IJsland in shock na moord op Birna (20) Stephen en Celeste in betere tijden. © rv.

Boos omdat Stephen haar dit keer compléét droog dreigde te zetten, wendde ze zich tot haar vriendin Tracey Tarlton (59). De twee hadden elkaar leren kennen in een psychiatrisch ziekenhuis in Austin, Texas. En zouden daar ook een geheime relatie begonnen zijn. Iets wat Celeste altijd ontkende. "Ze was levendig en grappig, ik hield van haar energie", vertelde Tracey echter. "Op een avond kwam ze naar mijn kamer en kuste ze me. En beetje bij beetje groeiden we naar elkaar toe." Tracey en Celeste. © rv.

Celeste besloot van die band gebruik te maken om haar geldprobleem op te lossen. Ze vertelde Tracey dat haar man haar misbruikte. En dat er maar één ding aan gedaan kon worden: hij moest sterven. Ze bedacht ook een plan over hoe dat moest gebeuren en haar vriendin besloot uiteindelijk om haar te helpen. Tracey zou zich vermommen, in de nacht van 2 oktober 1999 het huis binnensluipen en Stephen doodschieten in zijn slaap. Celeste zou de kogelpatronen opruimen.



Deal

Alleen, dat laatste deed Celeste niet en dat leidde speurders al snel naar Tracey. Ze werd gearresteerd, maar de openbare aanklager bood haar een deal aan als ze het hele verhaal zou vertellen. En dat deed ze. Stephen had aanvankelijk de aanslag echter overleefd. Hij had de hulpdiensten kunnen bellen en was nog naar het ziekenhuis gevoerd. Maar daar overleed hij na drie maanden toch nog. En daardoor werd het een moordonderzoek.

Tracey Tarlton. © Twitter. Tijdens het proces stapelde het bewijsmateriaal tegen Celeste zich op. Daar waren onder meer opnames bij van telefoongesprekken van Celeste met haar dochters uit een van haar vorige drie huwelijken, waarin ze vertelde dat ze iemand ingehuurd had om Tracey te vermoorden. Ze werd uiteindelijk veroordeeld tot levenslang voor het moordcomplot. Tracey kwam er beter vanaf. Zij zat 10 jaar in de cel en is voor de resterende 12 jaar van haar straf intussen voorwaardelijk vrij.



Kanker

In de documentaire laat Celeste geen spaander van Tracey heel. "Hoe kan ze met zichzelf leven", klink het. "Zij loopt intussen vrij rond en ik moet door haar leugens waarschijnlijk voor de rest van mijn leven in de cel zitten. Ik wou dat ze de waarheid vertelde. Karma deed haar borstkanker krijgen." Celeste en Stephen, met de twee dochters van de vrouw. © rv.