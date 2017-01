Door: redactie

Bij een crash met een pick-uptruck en een bus zijn zes gewonden. Op spectaculaire beelden is te zien hoe de bestuurder van een pick-up de controle over zijn stuur verliest en op volle snelheid in de zijkant van een stilstaande bus rijdt. Als bij wonder vallen er geen doden bij het incident.