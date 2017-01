Fitch verlaagt Turkse kredietwaardigheid

Door: redactie

Kredietbeoordelaar Fitch heeft gisteren de kredietwaardigheid van Turkije verlaagd van BBB- naar rommelstatus BB+, vanwege de instabiliteit na de mislukte staatsgreep van 15 juli.

"De gebeurtenissen op het vlak van politiek en veiligheid hebben de economische prestaties verzwakt. De omvang van de politieke zuiveringsactie, die zich heeft uitgebreid naar media en andere groepen, heeft bepaalde economische spelers ontregeld", stelde het agentschap in een verklaring.



Sinds de mislukte staatsgreep in juli 2016 voert het regime van president Recep Tayyip Erdogan een repressiecampagne, waarbij al meer dan 40.000 mensen gearresteerd werden en 100.000 anderen ontslagen.



Fitch is ook bezorgd over de plannen een grondwetshervorming door te voeren die de Turkse uitvoerende macht zou versterken en verlengen. "Een systeem waarbij de oppositie verzwakt wordt", klonk het.



Het agentschap klaagt ook aan dat de autoriteiten ook de "oude externe kwetsbaarheden" niet konden aanpakken, wat leidde tot grote waardedalingen van de Turkse lira tegenover de euro en de dollar. Het afnemen van de geldreserves maakt Turkije "kwetsbaar voor externe schokken", zo benadrukte Fitch nog.



Eerder verlaagde ook Standards & Poor's en Moody's de kredietstatus van Turkije.