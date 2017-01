Door: redactie

27/01/17 - 19u27 Bron: vtmnieuws.be

video

'I don't think even I could create this much chaos in less than a week' tweette Frank Underwood, het bekende personage uit House of Cards, vanochtend. Vandaag is Donald Trump exact één week aan de macht. En in die week heeft hij al een aantal beslissingen genomen die sommige wenkbrauwen doen fronsen. Een overzicht: