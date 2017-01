Voorstel voor onafhankelijk Californië neemt eerste horde

Door: redactie

Het voorstel van een groep activisten, die ijveren voor een onafhankelijk Californië, heeft vandaag een eerste horde genomen. Het project werd ingediend bij de Californische autoriteiten, zo melden verschillende Amerikaanse media. Als het voorstel daar wordt goedgekeurd, komt het mogelijk tot een referendum.

Volgens de initiatiefnemers, de 'Yes California Independence Campaign', zijn de Verenigde Staten "niet langer in het belang van Californië." Vooral de middelen die de staat moet afdragen aan het "gigantische militaire budget" van de federale staat, is voor hen een breekpunt.



"Californië wordt niet alleen gedwongen om de militaire kas te spijzen met belastingen, Californiërs worden ook nog eens opgeroepen om te vechten in oorlogen die meer doen om het terrorisme in stand te houden dan om het te bestrijden", zeggen ze.



Petitie en referendum

De groep achter het voorstel heeft nu van de Californische minister van Buitenlandse Zaken Alex Padilla de goedkeuring gekregen om een petitie op te stellen. Als ze tegen 25 juli 600.000 krabbels kunnen verzamelen, komt het in november 2018 tot een volksraadpleging in de hele Verenigde Staten.



Als minstens de helft van de geregistreerde kiezers dan aan dat referendum deelneemt, en 55 procent van hen voor de onafhankelijkheid stemt, komt de kwestie voor de Verenigde Naties. Die organisatie moet het uiteindelijke oordeel vellen.



De vicepresident van de beweging, Marcus Evans, gelooft er alvast in. "Amerika haat Californië, en het Amerikaanse publiek stemt op basis van emoties. Ik denk dat we de nodige stemmen zouden halen, als we het referendum vandaag hielden", zegt hij zelfverzekerd in de Los Angeles Times.