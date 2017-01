Amerikaanse politie kraakt 34 jaar oude moord op 14-jarig meisje: "We dachten dat deze dag nooit zou komen"

Koen Van De Sype

34 jaar heeft het geduurd, maar de Amerikaanse politie heeft eindelijk een verdachte in de cel voor de moord op een 14-jarig meisje uit Californië. De Anna Lynn Johnson verdween op 15 november 1982 en werd enkele uren later dood teruggevonden. De zaak werd nooit opgelost. Tot nu.

De politie begon meteen een onderzoek en ondervroeg andere gasten van het feestje, maar die bleken zich weinig te herinneren dat de zaak vooruit kon helpen. Hoewel het dossier al snel muurvast zat, stopten de speurders nooit met zoeken. En dat was ook wat deze week uiteindelijk tot een doorbraak leidde. Toen werd Marvin Markle (52) in verdenking gesteld van de moord.



Puzzelstukjes

De man zat al een celstraf van 80 jaar tot levenslang uit in Kern Valley State Prison voor een andere moord. En hij was 34 jaar geleden al in beeld gekomen als verdachte. Maar de zaak kon toen nooit hard worden gemaakt. "We hadden de zaak ook liever 34 jaar geleden al opgelost, maar de bewijzen kwamen maar beetje bij beetje bij elkaar", aldus politiechef John Carli. "Uiteindelijk vielen alle puzzelstukje plots op hun plaats."

Volgens de speurders zou Markle - die 17 was op het moment van de moord - ook op het feestje aanwezig geweest zijn en aan de praat geraakt zijn met De Anna. Ze zouden geen vrienden geweest zijn of een relatie met elkaar hebben gehad.



Markle was opnieuw in het vizier gekomen tijdens zijn proces voor de moord op Shirley Ann Pratt (41) uit Butte County. Haar lichaam werd gevonden op 12 oktober 2001. Ze bleek doodgeschoten. Hij werd opgepakt als hoofdverdachte en later veroordeeld. De doorbraak in de Johnsonzaak kwam er met dank aan belangrijke info die de speurders kregen van getuigen in de Prattzaak. Markle zou aan hen dingen verteld hebben die hem aan het andere moorddossier linkten.



De familie van De Anna reageerde al opgelucht. "We dachten dat deze dag nooit zou komen", aldus de moeder van het meisje. "Maar vandaag is het dan toch zo ver: gerechtigheid voor De Anna. Ze werd ons ontnomen door een achterbakse en laffe moordenaar. Maar haar familie en de gemeenschap hier zijn nooit gestopt met zoeken. En daar ben ik iedereen ongelofelijk dankbaar voor." Cold Case Arrest - The Reporter Media Center