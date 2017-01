Gorbatsjov: "Het lijkt alsof de wereld zich voorbereidt op oorlog"

AJ

27/01/17

Mikhail Gorbatsjov, de voormalige leider van de Sovjet-Unie, heeft een opmerkelijk opiniestuk geschreven in Time Magazine. Daarin roept hij op om de nieuwe wapenwedloop stop te zetten.

"De wereld wordt vandaag overspoeld met problemen. Beleidsmakers lijken verward en verloren. Maar geen enkel probleem vandaag is prangender dan de militarisering van de politiek en de nieuwe wapenwedloop. Het stoppen en omkeren van deze vernietigende race moet onze topprioriteit zijn", begint Gorbatsjov zijn opiniestuk. "De huidige situatie is te gevaarlijk."



Hij wijst op de opbouw van militair materieel in Europa, en de groeiende spanningen tussen de Navo en Rusland. Gorbatsjov klaagt ook de toenemende militaire budgetten aan. "Terwijl staten moeite hebben om de belangrijkste sociale noden van hun bevolking te bekostigen, nemen de defensieuitgaven toe", hekelt hij. Bovendien gaat dat geld naar steeds destructievere massavernietigingswapens.



Opruiende taal

Ook spreken steeds meer politici en militaire leiders opruiende taal, die bovendien lustig wordt overgenomen door commentatoren en tv-persoonlijkheden, klinkt het. "Het lijkt erop dat de wereld zich voorbereidt op oorlog", aldus Gorbatsjov.