'Columbine-achtige' schietpartij voorkomen: twee tieners opgepakt

Door: redactie

27/01/17 - 14u51

Mass shooting plot thwarted @ The Villages Charter Middle School, say deputies. 2 students, aged 13 & 14, arrested. Guns in homes. @WESH pic.twitter.com/Z0Cr5RcM1y

Florida Twee jongens zijn in de staat Florida opgepakt die volgens de politie een bloedbad wilden aanrichten op een middelbare school. De scholieren van 13 en 14 jaar oud hadden hun plan vandaag willen uitvoeren.

Het tweetal was van plan bewapend naar school te gaan en daar in het rond te schieten, zegt de politie. Als voorbeeld keken ze naar het bloedbad op de Columbine-school in Colorado, waar twee leerlingen in 1999 twaalf andere scholieren en een leraar doodschoten.



De politie hoorde van de plannen via geruchten die rondgingen op The Villages Charter Middle School in de omgeving van Orlando. Verschillende scholieren zouden zijn gewaarschuwd om vandaag niet naar school te gaan.



De tieners hebben toegegeven dat ze het hebben gehad over een schietpartij op school. Ze hadden zelfs al afgesproken bij welk signaal ze zouden beginnen met schieten. Bij de jongens thuis werden vuurwapens gevonden.



De twee werden gisteren gearresteerd, een dag voordat ze een bloedbad wilden aanrichten. Uit voorzorg wordt de school vandaag extra bewaakt.