Dinnie (60) slaat handtasdief van zich af: "Eindelijk een keer meppen"

Door: Bas Klaassen

27/01/17 - 13u19 Bron: AD.nl

Dinnie Goosen. © Ronald Hissink.

Een schimmige knul van 25 die haar handtas probeert te stelen? Echt niet. Dinnie Goosen (60) uit de Nederlandse stad Deventer rekent er genadeloos mee af. "Heerlijk. Eindelijk mocht ik een keer meppen."

Dinnie Goosen was dertien jaar taxichauffeur. Ze reed mensen van allerlei allooi. Hele leuke mensen, maar ook hele asociale, vervelende types. Altijd gedroeg ze zich, zoals dat hoort, keurig.



Maar maandag kwam alle frustratie er ineens uit bij Dinnie. En daar kwam een 25-jarige straatrover die haar tas probeerde te stelen via een keiharde knal op 'zijn kanis' (zijn hoofd, red.) diezelfde tas achter. Die middag liep de kranige Deventerse over de Stationsstraat, met een wat onbehaaglijk gevoel, zeker toen achter haar opeens een schimmige figuur op de fiets opdook. Nog geen minuut later voelde ze een stevige ruk aan haar schoudertas, kennelijk met de bedoeling die te stelen. Maar het bleef bij een poging...



Zware laptop

Met een forse slag naar achteren haalde Dinnie met diezelfde tas vol uit naar de straatrover. De eerste klap was gelijk raak. De tas, met zware laptop erin, knalde vol in het gezicht van de brutale gauwdief. Die bleef nog maar net op zijn fiets zitten en droop als een geslagen hond af. "Maar goed ook voor hem", zegt Dinnie een paar dagen later met bravoure, bijgekomen van de schrik. "Ik dacht: val dan, val dan, dan ben je van mij. Ze moeten van mijn spullen afblijven."



Wat haar opviel tijdens het gehele voorval was dater niemand was die haar te hulp schoot, niemand die na afloop even vroeg hoe het met haar ging. Terwijl er toch genoeg fietsers en automobilisten moeten zijn geweest die het voorval zagen gebeuren, op de drukke Stationsstraat.



De politie adviseert slachtoffers van berovingen vaak mee te werken: dan is de kans op verwondingen het kleinst. Het is een advies dat niet aan Dinnie besteed is. "Ze zeggen altijd, je weet niet wie je voor je hebt. Maar dat is andersom ook zo."