Dief die ook in België toesloeg, wacht 9 jaar op uitspraak: 2 jaar korting

Den Bosch Een 47-jarige man die in 2007 en 2008 een groot aantal graafmachines, personenauto's en bedrijfswagens heeft gestolen in Nederland, België en Duitsland ontloopt twee jaar celstraf omdat de strafzaak tegen hem bijna negen jaar duurde.

De man die in Duitsland woont werd in 2008 aangehouden en in 2011 door de rechtbank in Roermond (Nederlands Limburg) veroordeeld tot zes jaar celstraf. Het gerechtshof in Den Bosch (Noord-Brabant) kwam vandaag tot een oordeel en paste vanwege de lange duur van de strafzaak twee jaar strafkorting toe.



"Het hof doet uitspraak meer dan vijf jaren na de datum waarop hoger beroep is ingesteld, terwijl er onvoldoende omstandigheden zijn die een zo langdurig tijdsverloop rechtvaardigen'', aldus de uitspraak.



Persrechter Patrick Hödl van het gerechtshof zei dat het niet vaak voorkomt dat er twee jaar korting wordt gegeven maar hij noemde anderzijds de tijdsduur van de strafzaak ook bijzonder lang. ,,De fikse korting is dan best goed uit te leggen.''



De voertuigdief moest zich vanochtend verplicht melden bij de uitspraak en kreeg vier jaar celstraf. De politie heeft hem meteen meegenomen naar de gevangenis. Het is niet precies bekend hoe lang hij nog moet zitten, omdat eerder voorarrest nog verrekend moet worden.



Ook twee medeverdachte Nederlands-Limburgse helers kregen lagere straffen omdat de zaak zolang duurde.