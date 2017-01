Lerares die 30 maanden cel kreeg voor seks met leerlingen: "Ik had problemen met mijn zelfbeeld"

Koen Van De Sype

27/01/17 - 12u40 Bron: The Sun

© Facebook.

De 'teacher with benefits': zo stond de Amerikaanse lerares Brianne Altice (37) bekend op de school in Utah waar ze lesgaf. De moeder van twee zou seks hebben gehad met maar liefst drie van haar minderjarige leerlingen. En daarvoor werd ze in juli 2015 veroordeeld tot 30 maanden cel. Op een hoorzitting om vervroegd vrij te komen heeft ze nu bekend dat ze veel spijt heeft en dat ze de feiten pleegde omdat ze "problemen had met haar zelfbeeld".

© ap. "De jongens (van 16 en 17 jaar, red.) zeiden de juiste dingen, waardoor ik me goed voelde over mezelf", snikte Altice. "Daarmee praatte ik alles goed voor mezelf. Ik liet duidelijk al mijn normen en waarden vallen en pakte mijn problemen op een ongepaste manier aan. Problemen waar ik me nu heel erg van bewust ben."



Aan de galg

De lerares werd in 2013 aan de galg gepraat door een jongen van 16 waarmee ze seks had gehad achter de rug van haar man, onder meer in de lunchpauze op school en op de parking van een kerk. Zelfs nadat ze daarvoor kort was opgepakt, ging ze daar gewoon mee door. Volgens andere leerlingen zou er op school zelfs een running joke geweest zijn: "Met wie gaat mevrouw Altice nu weer naar bed?"



De 16-jarige kon de tatoeages op haar lichaam beschrijven en het interieur van het huis waar ze naar zijn zeggen zeker vijf keer seks hadden gehad. Na zijn getuigenis kwamen nog twee andere jongen naar buiten met een soortgelijk verhaal. De vrouw werd meteen ontslagen op de Davis High School in Kaysville en haar echtgenoot vroeg de scheiding aan en het hoederecht over hun kinderen. Lees ook 1,25 miljoen dollar schadevergoeding voor leerling die in emmer moest plassen

Deze lerares stuurde naaktfoto's naar haar leerlingen. Ze wijst naar haar religie als boosdoener

Leerling opent vuur en verwondt drie klasgenoten en leerkracht in Mexico