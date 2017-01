Vliegtuigje stort neer tijdens airshow: piloot en vriendin komen om

Door: redactie

video Tijdens een airshow in Perth in het westen van Australië is een vliegtuigje neergestort in een rivier. De 54-jarige piloot en zijn 30-jarige vriendin overleefden het ongeluk niet. Tienduizenden toeschouwers die aan de oever van de rivier waren verzameld voor het vuurwerk ter gelegenheid van Australia Day zagen de crash gebeuren.