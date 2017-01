Door: redactie

27/01/17 - 04u30 Bron: ANP

video Voor het oog van talloze toeschouwers is donderdag een klein vliegtuigje neergestort in Australië. De 54-jarige piloot en zijn 30-jarige vriendin overleefden het ongeluk niet.





Het moment dat het vliegtuigje het water raakt. © YouTube.

Ze deden met het vliegtuig, een Grumman G-73 Mallard, mee aan een viering van de jaarlijkse ' Australië-dag' in Perth, waar 300.000 mensen op afkwamen.



De crash is door meerdere mensen gefilmd. Het vliegtuig vliegt laag over de rivier en stort dan in het water.