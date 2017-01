May benadrukt in VS belang van de Verenigde Naties en de NAVO

Door: redactie

Theresa May tijdens haar toespraak in de Verenigde Staten. © afp.

De Britse eerste minister Theresa May heeft gisteren in de VS het belang herhaald van de internationale instellingen, zoals de Verenigde Naties en de NAVO. Dat deed ze voor Amerikaanse Republikeinen in Philadelphia. Ze waarschuwt de VS ook voor de Russische president Vladimir Poetin, waarmee de Amerikaanse president Trump betere relaties wil. De VS en het Verenigd Koninkrijk kunnen nu de kans grijpen om opnieuw samen de rol van leider op te nemen, aldus May nog.

"De Verenigde Naties moeten hervormd worden, maar blijven belangrijk", aldus May, die ook de rol van de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de NAVO verdedigde. Volgens haar is de NAVO de "hoeksteen van de veiligheid in het Westen". De Britse premier riep de handlangers van de VS dan ook op om "hun rol op te nemen", en reageert zo op de kritiek van president Trump dat de VS op een disproportionele manier bijdragen aan de internationale organisaties.



Rusland

May waarschuwt Trump ook voor Rusland. "Als we spreken over Rusland, is het zoals vaak slim om een voorbeeld te nemen aan president (Ronald) Reagan, die in de onderhandelingen met zijn toenmalige Russische homoloog Michail Gorbatsjov uitging van het principe 'heb vertrouwen maar verifieer'. Met president Poetin is mijn advies om 'samen te werken, maar voorzichtig te zijn'", aldus May.



Speciale relatie

De premier verklaarde bovendien dat de VS en het Verenigd Koninkrijk de verantwoordelijkheid dragen om hun "speciale relatie" te vernieuwen voor een nieuw tijdperk, en opnieuw samen de rol van leider zouden kunnen opnemen, om zo andere landen te leiden naar vrijheid en democratie. "Terwijl we ons vertrouwen tezamen opnieuw ontdekken, terwijl jullie net als wij jullie natie hernieuwen, hebben we de gelegenheid, de verantwoordelijkheid zelfs, om onze speciale relatie voor dit nieuwe tijdperk te vernieuwen."



Tevredenheid

Tot slot sprak May haar tevredenheid uit over het feit dat een handelsakkoord tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk een van de prioriteiten is van de nieuwe Amerikaanse administratie. Dergelijk akkoord kan aan die mensen die zich "uitgesloten en in de steek gelaten voelen" door de globalisering, aantonen dat de vrije markt en de vrije handel betere jobs een veiligheid opleveren, aldus May.