Tiener stapt live op Facebook uit het leven. En het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt

Koen Van De Sype

26/01/17 - 07u44 Bron: Miami Herald, Daily Mail

© Facebook.

Een meisje van 14 heeft haar zelfmoord live gestreamd op Facebook. Ze stapte zondag uit het leven in de badkamer van het pleeggezin waar ze verbleef. Een vriendinnetje van Nakia Venant uit Miami Gardens in Florida zag het filmpje en verwittigde nog de politie, maar die kwam te laat. Drie weken geleden pleegde ook al een meisje van 12 uit Georgia live op Facebook zelfmoord.

Nakia ging over tot haar wanhoopsdaad om 3 uur in de morgen, terwijl haar pleegouders sliepen. Het meisje - dat afkomstig was uit Haïti - ging naar school aan de Young Women's Preparatory Academy en zou volgens een vrouw van wie wordt aangenomen dat ze haar biologische moeder is, een moeilijk leven hebben gehad. Ze kwam al in aanvaring met het gerecht en werd al geschorst van school.