Moeder kijkt naar live tv-programma over politie en ziet plots zoon dood op de grond liggen

Een Amerikaanse vrouw die naar een liveprogramma aan het kijken was rond de werking van de politie, merkte plots dat de man die net was neergekogeld tijdens een schietpartij haar bekend voorkwam. Toen ze wat beter keek, bleek het haar bloedeigen zoon te zijn. De vrouw is in shock.

Het incident gebeurde afgelopen vrijdag in de Amerikaanse staat South Carolina. Joann Johnson was op tv aan het kijken naar hoe de politie zich naar de plaats van een schietpartij repte, met een cameraploeg in haar kielzog. Op de grond lag een lichaam, dat ze plots herkende als haar zoon Benjamin (37).



"De manier waarop het in beeld werd gebracht op tv, dat was vreselijk", snikt ze. "Dat je als ouder zoiets op die manier te weten moet komen, is ronduit afschuwelijk. Dit doe je niet."

