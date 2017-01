Hamon verslaat rivaal Valls in tv-debat

Door: redactie

26/01/17 - 03u45 Bron: ANP

Manuel Valls (rechts) en Benoit Hamon tijdens het tv-debat. © reuters.

Het tv-debat tussen de overgebleven presidentskandidaten van de Franse socialisten is gewonnen door oud-minister Benoît Hamon (49). De Franse tv-kijkers vonden hem het meest overtuigend, zo blijkt uit onderzoek.

60 procent van de mensen die meededen aan het onderzoek kozen voor Hamon, 37 procent vond zijn rivaal Manuel Valls (54) overtuigender.



De twee kandidaten maakten van het twee uur durende tv-debat allesbehalve een slaapverwekkende vertoning. Oud-minister Hamon, behorend tot de linkervleugel van de partij, verdedigde hartstochtelijk de invoering van een basisinkomen voor alle Fransen. Hij sprak zich bovendien uit voor een arbeidsduurverkorting. De sociale partners doen er volgens hem goed aan dat samen te regelen.



Sociaal gedurfd

Hamon kreeg in de voorverkiezing in eigen kring iets meer steun dan zijn naaste rivaal Valls (54). De ex-premier sloeg in zijn reactie op de plannen van Hamon hard terug. De kosten zouden de pan uitrijzen. "Dan heb je een probleem met de geloofwaardigheid", zei hij. Valls becijferde snel dat een salaris van 750 euro per maand voor iedereen "300, 400, 450 miljard euro gaat kosten".



Hamons voorstel voor een basisinkomen voor alle Fransen kreeg echter de steun van een tiental Franse economen, waaronder de invloedrijke Thomas Piketty, die zeiden dat het universele basisinkomen "economisch geloofwaardig en sociaal gedurfd" zou kunnen zijn.



Secularisme

De twee kandidaten verschillen erg van mening over werk en het secularisme. Waar de 49-jarige Hamon tijdens het debat de bovenhand leek te hebben over economische kwesties, dreef Valls hem in het defensief wanneer het ging over de islam en het secularisme. "Het secularisme wordt gebruikt als een zwaard tegen onze islamitische landgenoten", aldus Hamon. Hij zei dat een vrouw die er zelf voor kiest om een hoofddoek te dragen vrij is om dat te doen, en dat hij die vrijheid wil verzekeren."Secularisme is geen zwaard maar een schild (...), het is een overtuiging", antwoordde Valls, die zei geen enkel compromis te willen sluiten met de radicale islam.



Zondag wordt bekend wie van de twee namens de socialisten meedoet aan de presidentsverkiezing in april en mei. De winnaar neemt het in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op 23 april op tegen Francois Fillon (rechts) en Marine Le Pen (extreemrechts).