Lichamen van alle vermisten uit Italiaans lawinehotel geborgen

26/01/17

Alle mensen die werden vermist nadat in het Italiaanse Farindola een hotel werd bedolven door een sneeuwlawine, zijn overleden. In totaal zijn 29 lichamen gevonden, aldus de brandweer.

Twee mensen overleefden de lawine, omdat zij buiten stonden toen het gebouw getroffen werd. Negen anderen, onder wie vier kinderen, werden levend onder het puin vandaan gehaald.



Aardbevingen

Vorige week woensdag donderde een sneeuwmassa van 120.000 ton naar beneden van een berg, trok door een bos en overspoelde het viersterrenhotel Rigopiano tegen een snelheid van rond de 100 kilometer per uur op dezelfde dag dat een reeks krachtige aardbevingen met magnitude 5 Centraal-Italië door elkaar schudde.



Onderzoek tegen onbekenden

Het Openbaar Ministerie in Pescara heeft een onderzoek ingeleid tegen onbekenden wegens meervoudige onvrijwillige doodslag. Het OM zal onder andere nagaan hoe en waarom paniekerige telefoons vanuit het hotel aanvankelijk niet ernstig werden genomen, waarom de aankomst van een door een turbinemotor aangedreven sneeuwploeg zo lang op zich liet wachten na de lawine van 18 januari, en of noodmaatregelen waren voorzien en werden nageleefd.



Zondebok

De Italiaanse premier Gentiloni waarschuwde voor het aanduiden van een zondebok. "Ik deel het toenemende verlangen naar zondebokken en wrekers niet, omdat de geschiedenis wrekers snel verandert in zondebokken", zei hij in de Senaat.



Berghut

Onderzoekers bekijken ook of de procedure waardoor het hotel een bouwvergunning kreeg correct is verlopen. Oorspronkelijk was het gebouw een berghut, tot het begin jaren zeventig werd omgevormd tot een viersterrenhotel en spa.