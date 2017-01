Rwandese dissident: "Brussels Airlines weigert me naar Kigali te vliegen"

Door: redactie

26/01/17 - 02u00

Brussels Airlines. © afp.

Een Rwandese opposant die sinds 2005 in ballingschap leeft in Frankrijk en die wilde terugkeren naar Rwanda, is niet op een vlucht van Brussel Airlines mogen stappen richting hoofstad Kigali. Volgens de man werd die beslissing genomen op vraag van het regime van president Paul Kagame.

Paul Kagame, de president van Rwanda. © epa.

Thomas Nahimana, die in november al geprobeerd had naar huis te keren maar werd tegengehouden in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, wilde maandagavond met de vlucht SN 0471 naar Kigali vliegen vanuit Brussel, in het gezelschap van zijn partijgenote Nadine Claire Kasinge. Hij wilde in de Rwandese hoofdstad zijn partij Ishema registreren om te kunnen deelnemen aan de presidentsverkiezing in augustus 2017.



Brief

Toen hij op het vliegtuig wilde stappen, nadat hij al alle veiligheidscontroles achter de rug had, liet de luchtvaartmaatschappij hem een brief zien van de Rwandese algemene directie voor de immigratie waarin staat dat de maatschappijen die naar Kigali vliegen Nahimana niet mogen accepteren als passagier, aldus de opposant tijdens een persconferentie in Brussel.



Nahimana verklaarde dat hij over twee paspoorten beschikt, een "vervallen" Rwandees paspoort en een Frans, met een toeristisch visum van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap (EAC).



Volgens de opposant is het verzoek om hem niet te laten terugkeren afkomstig van de Rwandese regering en van president Paul Kagame.



Regering in ballingschap

Nahimana verklaarde nog dat hij nog steeds wil terugkeren naar Rwanda, en stelde ook dat hij, met de steun van andere oppositiepartijen, een "Rwandese regering in ballingschap" wil oprichten om een tegengewicht te vormen voor de regering in Kigali, die wordt gedomineerd door het Front patriotique rwandais van Kagame.