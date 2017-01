Rusland haalt mishandelen van eigen vrouw en kinderen uit het strafrecht

Door: Chris Klomp

Het Russische parlement heeft vandaag met een overweldigende meerderheid van 385 tegen 2 gekozen voor het uit het strafrecht halen van huiselijk geweld. Alleen bij ernstig letsel komt er straks nog een rechter aan te pas. In alle andere gevallen volstaat een boete van omgerekend maximaal 470 euro.

Hoewel het wetsvoorstel nog een keer door het parlement (hogerhuis) moet ter goedkeuring, blijkt uit de vandaag gehouden stemronde een opvallend grote voorkeur voor het nieuwe beleid.



De toekomstige wet maakt van 'eenvoudig' huiselijk geweld niet langer een misdrijf, maar een overtreding. Die kan vervolgens zonder politie-onderzoek afgedaan worden in een civiel traject, waar slechts een maximale boete van 470 euro kan worden opgelegd in plaats van een celstraf van twee jaren.



"Conflicten binnen gezin opgelost zonder invloed van buitenaf"

Voorstanders van de wet geven aan dat ze met het nieuwe beleid bescherming krijgen als ze hun kinderen disciplinair straffen. Bovendien kunnen conflicten binnen het gezin worden opgelost zonder invloed van buitenaf. De voorstanders laken al langer de rol van de overheid in het familieleven en stellen bovendien dat er bij ernstig letsel of herhaaldelijk geweld alsnog kan worden ingegrepen door de strafrechter er in te betrekken.



Voorvechters voor vrouwen- en mensenrechten hebben echter de noodklok geslagen. Zij menen dat de wet een compleet verkeerde signaal afgeeft, namelijk dat het slaan van vrouwen en kinderen in een relatie niet afgestraft hoeft te worden omdat mannen het recht hebben om te slaan.