Koen Van De Sype

25/01/17 - 16u42 Bron: Fox News

© photo news.

Maar liefst 84 procent van de Amerikanen maakt zich zorgen om fake nieuws. Dat blijkt uit een peiling van nieuwszender Fox. Tegelijkertijd zijn de meeste ondervraagden ervan overtuigd dat ze echt en vals nieuws wel van elkaar kunnen onderscheiden.

De peiling werd tussen 15 en 18 januari uitgevoerd bij 1.006 willekeurig gekozen geregistreerde kiezers uit het hele land. Maar liefst 61 procent zei dat ze zich 'erg veel' zorgen maakten over vals nieuws en 23 procent maakte zich 'een beetje' zorgen dat dit het land zou schaden. Amper 15 procent maakte zich geen zorgen.



Tegelijkertijd is 79 procent van de ondervraagden ervan overtuigd dat ze echt en vals nieuws uit elkaar kunnen houden. 42 procent is daar zelfs 'heel erg' van overtuigd. Liberalen hebben meer vertrouwen in zichzelf (50 procent) dan conservatieven (37 procent). En mannen hebben met 45 procent meer vertrouwen in zichzelf dan vrouwen (39 procent).