Amerika in de ban van mama die na brand en na 'blind date' met haar twee kindjes verdwijnt

Monica Lamping (29) en haar twee kindjes van 9 maanden en 7 jaar oud zijn sinds zondag opgegeven als vermist. De politie beschouwt de zaak als een onrustwekkende verdwijning in verdachte omstandigheden. Van de mama en haar kinderen uit Virginia Beach is na een huisbrand en na haar date met een onbekende man geen spoor meer. De vermissing is nationaal nieuws in de VS.

Het laatste wat de speurders opvingen over Monica Lamping is een sms'je naar haar beste vriendin Anne Shell om 22u30 zaterdagavond. Shell had gebabysit op de kinderen tijdens Monica's date met een kerel, Chad, die ze onlangs aan een tankstation had ontmoet. Monica haalde haar zoon Kai en haar babydochtertje Oria na haar lunch met Chad rond 17u weer op en reed een half uur later naar huis. In haar laatste sms'je aan Shell die avond schreef ze dat Chad bereid was haar auto te herstellen en dat ze de volgende ochtend een lift zou nodig hebben om haar wagen op te pikken.



Maar zover kwam het niet. Rond 3u30 's nachts werd de brandweer opgeroepen voor een brand in het huis in Virginia Beach dat Monica Lamping huurde. De oorzaak is nog onduidelijk, maar mogelijk ligt een verwarmingstoestel aan de basis. Op het moment van de brand was er niemand thuis, maar de hond van Monica's roommate en een kat kwamen om in de vlammen. Het onderzoek zal moeten uitmaken of de brand gelinkt is aan de verdwijningen.



Navy

Kevin Lamping, de 31-jarige ex van Monica en vader van Kai, hoorde zijn zoon het laatst op zaterdag in het weekend vóór zijn verdwijning. Toen hij zondag vernam wat er gebeurd was, belde de Navy-militair meteen zijn voormalige vrouw op, maar haar gsm sprong direct op voicemail. Niemand kon Monica sindsdien nog bereiken. Kai was maandag en dinsdag ook afwezig op school.



Een buurvrouw had vorige donderdag of vrijdag Monica gezien met een enorme plastic tas vol met spullen die ze achterin haar Jeep zette. De nummerplaat van haar Jeep Cherokee werd gefilmd door een camera aan de Downtown Tunnel, maar het is niet duidelijk of het wel de Jeep van Monica was die door de tunnel reed. Volgens Kevin Lamping was dat overigens rond 2 uur 's ochtends. "Toch gek om op dat tijdstip met een baby en met Kai rond te rijden", zegt hij.



Lamping kreeg toestemming van de Navy om mee te zoeken naar zijn zoon. De familie van Monica schakelde ook een privédetective in en er werd een Facebookpagina opgezet om de vrouw en haar twee kinderen op te sporen. Tot nog toe zonder resultaat.