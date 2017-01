Lid van koninklijke familie in Koeweit terechtgesteld

Door: redactie

Een lid van de regerende koninklijke familie al-Sabah in Koeweit is samen met zes andere terdoodveroordeelden terechtgesteld. Sjeik Faisal Abdullah al-Jaber al-Sabah werd opgehangen omdat hij een ander lid van de familie had doodgeschoten.