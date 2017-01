Trumps 'alternatieve feiten' doen verkoop George Orwells '1984' pieken

Door: LB

25/01/17 - 11u00

Links de foto van de National Mall bij de inauguratie van Donald Trump vorige week vrijdag, rechts bij de inauguratie van Barack Obama in 2009. Trumps woordvoerder hield vol dat er meer volk was bij de inauguratie van Trump. © reuters.

De manier waarop Donald Trump en zijn entourage de waarheid omtrent de omvang van het publiek bij zijn inauguratie naar hun hand zetten, roept bij velen herinneringen op aan het wereldbeeld dat George Orwell schetste in '1984', zijn roman uit 1949 rond het totalitaire regime en de alziende 'Big Brother'. Sinds Trumps adviseur de term 'alternatieve feiten' in de mond nam, is de verkoop van de literatuurklassieker enorm toegenomen.

© kos.

Orwells boek schetst een samenleving waarin feiten worden vervormd met een fictieve taal die hij 'newspeak' noemt. Persoonlijke overtuigingen worden onderdrukt met de term 'doublethink', volgens Orwell "de macht om gelijktidig tegenstrijdige overtuigingen te hebben en beide te aanvaarden".



Ministerie van de Waarheid

Gisteren stond '1984' helemaal bovenaan de bestsellerlijst van e-commercebedrijf Amazon, nadat Trumps persoonlijke adviseur Kellyanne Conway het in een tv-interview had over "alternatieve feiten". Daarmee verdedigde ze de bewering dat Trumps inauguratie een recordaantal bezoekers kende, hoewel foto's en officiële meldingen heel duidelijk waren: bij de inauguratie van Barack Obama was er veel meer volk.



De verklaringen van Conway lokten vergelijkingen uit met '1984' en het Ministerie van de Waarheid dat erin voorkomt.



David Bowie

De klassieker van George Orwell vormde de basis voor David Bowie's conceptalbum 'Diamond Dogs' uit 1974, overigens met een hoes van de Belgische kunstenaar Guy Pellaert.



'1984' is overigens niet de enige titel op de bestsellerlijst van Amazon die verband houdt met president Trump. 'It Can Happen Here', de roman van Sinclair Lewis uit 1935 over de verkiezing van een autoritaire president, staat op 46, 'Brave New World' van Aldous Huxley op 71. Ook de verkoop van Hannah Arendts non-fictieboek 'The Origins of Totalitarianism' is toegenomen.