Zeker veertien doden bij bomaanslag Mogadishu

Door: redactie

25/01/17 - 09u16 Bron: Belga

© epa.

Bij een dubbele bomaanslag bij een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn vandaag zeker veertien mensen om het leven gekomen, zo melden de autoriteiten. Volgens de politie vielen er ook twintig gewonden.

De eerste explosie kwam van een vrachtwagen met explosieven vlak voor het hotel. Een tweede explosie kwam van een bom in een auto die nabij het hotel stond geparkeerd, aldus politieofficier Mohamed Dahir.



Het Daya Hotel, dat vervolgens door strijders werd bestormd, ligt vlak bij het parlementsgebouw en is populair bij regeringsfunctionarissen en ondernemers.



Strijders van de islamistische groep Al-Shabaab bestormden daarna het Dayah-hotel. Er was ook geweervuur te horen in de omgeving.



"De dodentol zal naar verwachting oplopen, want sommige mensen kunnen vastzitten in het hotel dat drie verdiepingen telt", aldus veiligheidsfunctionaris Mohamed Hassan



Al-Shabaab eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op, onmiddellijk na de ontploffingen, via de radiozender Andalus, die dicht bij de rebellen staat. Volgens de groep hebben de strijders mensen gedood binnen en buiten het hotel.



Somalië, één van de armste landen ter wereld, belandde in een burgeroorlog nadat dictator Siad Barre in 1991 werd omvergeworpen. Rivaliserende clanleiders en extremistische groeperingen zoals het aan al-Qaida gelinkte Al-Shabaab, konden in dat machtsvacuüm floreren.



In december vorig jaar maakte een bomauto in Mogadishu nog twintig dodelijke slachtoffers, begin deze maand vielen twaalf slachtoffers bij een aanslag.