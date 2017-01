Kosovo en Servië willen spanningen verminderen

Door: redactie

Kosovaarse Albanezen houden borden omhoog met de beeltenis van Ramush Haradinaj, de voormalige premier van Kosovo die vastzit in Frankrijk nadat Servië een arrestatiebevel tegen de man uitvaardigde. © epa.

De Servische en Kosovaarse leiders zijn er gisterenavond mee akkoord gegaan de relaties tussen hun landen te verbeteren, nadat de verstandhouding tussen de twee Balkanlanden onder het vriespunt is gedaald. Ze deden dat tijdens een ontmoeting in Brussel onder auspiciën van de hoge vertegenwoordigster van het Europees buitenlands beleid, Federica Mogherini.

Mogherini noemde de discussies tussen de president van Kosovo Hashim Thaçi, de Kosovaarse premier Isa Mustafa, en hun Servische homologen Tomislav Nikolic en Aleksandar Vucic, "bemoedigend". De leiders "zijn ermee akkoord gegaan de spanningen achter zich te laten en te focussen op het werk dat nog moet komen", aldus Mogherini in een persbericht. "Beide partijen zijn ermee akkoord gegaan om de dialoog voort te zetten in een geest van respect, samenwerking en onderling begrip. De discussies zullen in de komende dagen intensiever worden. We hebben beslist om een een reeks gesprekken op het hoogste niveau te voeren in de komende dagen."



Volgens Mogherini is de normalisatie van de betrekkingen tussen de twee landen essentieel als ze toenadering willen zoeken tot de Europese Unie.



Provocatie vermijden

Vucic bevestigde voor de pers dat beide partijen zich geëngageerd hebben om elke provocatie te vermijden. "We hebben gevraagd om het territorium van Kosovo te respecteren", aldus Isa Mustafa van zijn kant. Negen jaar geleden scheurde het bijna uitsluitend door Albanezen bewoonde Kosovo zich af van Servië. In tegenstelling tot de VS en de meeste EU-landen erkenden Servië en Rusland de Kosovaarse onafhankelijkheid niet. Belgrado aanziet de vroegere provincie, waar voornamelijk in het noorden nog steeds een belangrijke Servische minderheid woont, als Servisch grondgebied.



Bemiddelingsgesprekken

Met tal van bemiddelingsgesprekken en vertrouwenwekkende akkoorden probeerde de Europese Unie de relaties tussen beide kampen te normaliseren, maar vele afspraken bleven onuitgevoerd en tegen de achtergrond van de geopolitieke verschuivingen op het wereldtoneel worden ook de zenuwen in de regio weer op scherp gezet. Illustratief is de trein die Servië onlangs op de rails richting Kosovo zette. Op de buitenkant stond in 21 talen "Kosovo is Servisch" te lezen. Kosovo hekelde "de provocatie" van Belgrado, Nikolic dreigde met de ontplooiing van het leger.