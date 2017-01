Ex-president Gambia krijgt politiek asiel in Equatoriaal-Guinea

Door: redactie

25/01/17 - 03u30 Bron: Belga

De hoofdstad van Gambia, Banjul. © afp.

De voormalige Gambiaanse president Yahya Jammeh is goed ontvangen in Equatoriaal-Guinea, zo bevestigde het land gisteren voor het eerst. Jammeh verliet Gambia zaterdagavond onder internationale druk, om in ballingschap te gaan.