Senaat bevestigt nominatie Nikki Haley als Amerikaanse VN-ambassadeur

Door: redactie

25/01/17 - 03u15 Bron: Belga

© reuters.

De Amerikaanse Senaat heeft de nominatie van Nikki Haley als Amerikaanse gouverneur bij de Verenigde Naties goedgekeurd. De gouverneur van South Carolina kreeg 96 stemmen voor en 4 stemmen tegen, ondanks haar gebrek aan ervaring op diplomatiek vlak.

De 45-jarige Haley is de dochter van Indiase immigranten en is zo een van de weinige vrouwen en leden van minderheidsgroepen in Trumps kabinet. Ze zal haar functie van gouverneur neerleggen alvorens ze naar de VN trekt, waar ze Samantha Power vervangt.



Respect

Als gouverneur van de zeer conservatieve staat South Carolina kreeg ze veel respect voor de manier waarop ze omging met de crisis rond het verbannen van de confederale vlag, na de racistische schietpartij door Dylann Roof in een kerk in Charleston.



Haley kreeg de steun van een groot deel van de Democratische senatoren omdat ze er een minder isolationistische en unilaterale kijk op nahoudt dan Donald Trump, die zijn buitenlands beleid heeft gestoeld op het "Amerika eerst"-principe. Tijdens de presidentsverkiezingen steunde ze Marco Rubio als Republikeinse presidentskandidaat.



Verrassing

"Haar nominatie was een verrassing voor veel van mijn collega's van de twee partijen, maar ik was onder de indruk van haar openheid tegenover de fundamentele Amerikaanse waarden, haar vermogen om te erkennen wat ze niet weet en door haar engagement om zich op feiten te baseren en de waarheid te zeggen aan de machthebbers", aldus de Democratische senator Ben Cardon. "Ik ben vooral tevreden dat ze de idee om de Amerikaanse bijdragen aan de VN te beperken niet steunt."



Eerder bevestigde de Senaat al de nominatie van James Mattis (Defensie), John Kelly (Binnenlandse Veiligheid) en Mike Pompeo (CIA-baas).