Hond mag vliegtuig niet op, koppel bedenkt dan maar deze barbaarse 'oplossing'

Sven Van Malderen

25/01/17 - 00u31 Bron: The Siberian Times

Tori overleefde de martelgang niet. © Kos.

Wat te doen als je op de luchthaven plots te horen krijgt dat de hond niet mee op het vliegtuig mag? Een Russisch koppel dat naar Hamburg reisde, vond er helaas niet beter op dan hun viervoeter gewoon ter plekke achter te laten. En dat bij een temperatuur die tot -30 graden zakte... Drie dagen later werd Tori doodgevroren teruggevonden.

Oksana en Alexander Urusov kregen aan de incheckbalie te horen dat de vereiste papieren niet op tijd ingevuld waren. De vlucht uitstellen of het huisdier laten ophalen door een vriend bleken de enige opties. Jammer genoeg bedacht de man nog een derde mogelijkheid: hij liet Tori in de draagtas achter op een afgelegen locatie in het luchthavencomplex en maakte de bediende intussen wijs dat de viervoeter in goede handen was. Hun kinderen, die al die tijd bij hun oma in Duitsland verbleven hadden, legden zich echter niet zomaar bij de gang van zaken neer. Ze bleven net zo lang jammeren tot hun moeder via internet een 'opsporingsbericht' verspreidde.

"We zoeken ons hondje", schreef Oksana. "Ze ziet er wit uit, met hier en daar een streepje kastanjebruin. Onze kinderen stoppen niet met huilen, kunnen jullie helpen? We zijn bereid om een boete te betalen. We moesten haar ginder achterlaten. Ze mocht niet mee toen we naar Hamburg vlogen om onze kinderen te zien."



Dierenrechtenactivisten trokken daarop meteen naar de luchthaven om het achtergelaten hondje te vinden. Ze riepen daarbij de hulp in van het personeel en de bewakingscamera's.



Toen de verlaten plek eindelijk ontdekt werd, bleek Tori doodgevroren. "Ik kan niet geloven dat een mens tot zoiets in staat is", aldus woordvoerder Dmitry Tyukhtin. "Waarom hebben ze geen hulp gezocht bij ons personeel? Dan zou de hond nu tenminste nog geleefd hebben. Op de locatie waar ze gevonden werd, lopen bijna nooit mensen rond. En het is hier de voorbije dagen echt berekoud geweest."