EU-werkgroep waarschuwt: "Rusland wil verkiezingen in Europa beïnvloeden"

Door: redactie

24/01/17 - 21u04 Bron: Der Spiegel, The Telegraph

© reuters.

De Europese Dienst voor Extern Optreden (EEAS), een orgaan van de Europese Unie, vreest dat het Kremlin de aankomende verkiezingen in Europa kan beïnvloeden. Het favoriete doelwit: Angela Merkel. "Er is een enorme, verreikende, minstens deels georganiseerde desinformatiecampagne aan de gang tegen de EU, haar politici en haar principes," vertelde een bron dicht bij de East StratCom- werkgroep aan Der Spiegel.

Nepnieuws in 18 verschillende talen De East StratCom-werkgroep ging van start in september 2015. Sindsdien heeft het elfkoppige team al meer dan 2500 voorbeelden van valse informatie in achttien verschillende talen verzameld.



De nepnieuwsberichten worden op dagelijkse basis herhaald en in meerdere talen verspreid. Ze handelen onder andere over samenzweringstheorieën over wie verantwoordelijk is voor vlucht MH17 boven Oekraïne, tot beweringen dat de EU sneeuwmannen wil verbieden, omdat ze racistisch zijn. Er circuleerde ook een nepvideo waarin werd gedreigd met aanslagen in Nederland als het land de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne zou steunen.



Angela Merkel blijkt het voornaamste doelwit: de Duitse bondskanselier wordt gebombardeerd met nepnieuws, voornamelijk over haar vluchtelingenbeleid en over haar pleidooi voor sancties tegen Rusland. Het doel van deze desinformatiecampagne is de verzwakking en destabilisering van het westen, door de bestaande verdeeldheden uit te buiten of er kunstmatig nieuwe te creëren.

Georkestreerde aanpak "Het lijdt geen twijfel dat de pro-Kremlin desinformatiecampagne een georkestreerde strategie is," schrijft de wekgroep op haar website. "Het doel van deze desinformatiecampagne is de verzwakking en destabilisering van het westen, door de bestaande verdeeldheden uit te buiten of er kunstmatig nieuwe te creëren. Vaak worden er grove leugens ingezet, die een bepaalde persoon, politieke groep of overheid moeten in diskrediet brengen."



"Een andere strategie is de verspreiding van zoveel mogelijk conflicterende berichten, om het publiek ervan te overtuigen dat er zoveel versies van een gebeurtenissen zijn, dat het onmogelijk is om de waarheid te ontdekken," zo gaat het bericht verder.

Staatsmedia en trollfabrieken Volgens de EEAS-bron maakt propaganda deel uit van het Russische staatsbeleid en is het een "militair werktuig". Het Kremlin heeft rechtstreeks controle over de media en "vertelt hen dagelijks wat ze wel en niet mogen schrijven".



Journalisten die gehoorzamen, worden beloond: bijvoorbeeld wanneer ze ontkenden dat er geen Russische troepen aanwezig waren in Oekraïne, of beweren dat de Russen geen oorlogsmisdaden begaan.



Russische staatsmedia die internationaal actief zijn, zoals 'Russia Today' en 'Sputnik News', spelen daarbij ook een belangrijke rol. De foutieve informatie die ze verspreiden, vindt haar weg naar andere media en websites. Ook ngo's, denktanks en de zogenaamde 'trollfabrieken', waarbij honderden werknemers op sociale media berichten en reacties posten, maken deel uit van de Russische werkwijze om nepnieuws te verspreiden.