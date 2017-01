Door: redactie

In de Abruzzen, in Centraal-Italië, is deze ochtend een helikopter van de hulpdiensten neergestort. Dat berichten lokale media. Het toestel was op weg van de stad L'Aquila naar het skigebied Campo Felice om er een gewonde te evacueren. Volgens de politie van L'Aquila zijn alle zes inzittenden omgekomen. Ze benadrukt dat de helikopter niets te maken had met de reddingswerken na de lawine en aardbevingen in de regio.