200 gevangenen op de vlucht na opstand in Brazilië

Door: redactie

24/01/17 - 19u28 Bron: Belga

© ap.

In de stad Bauru, in de regio Sao Paulo, zijn 200 gevangenen aan de haal gegaan. Ze konden weggeraken na een opstand, gaf de gevangenisdirectie toe. Een deel van de gevluchte veroordeelden is alweer opgepakt door de politie.