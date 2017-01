Buitenlandse Zaken wijzigt reisadvies: reizen naar Gambia opnieuw "mogelijk"

Door: redactie

24/01/17 - 18u16 Bron: Belga

© afp.

Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Gambia deze namiddag gewijzigd. Reizen naar het West-Afrikaanse land zijn opnieuw "mogelijk", zegt woordvoerder Michael Mareel. "Alhoewel de toestand kalm is, dient u toch de actualiteit op de voet te volgen", luidt het advies op de website van Buitenlandse Zaken.

Naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in Gambia en de moeilijke machtsoverdracht tussen vertrekkend president Yahya Jammeh en zijn opvolger Adamo Barrow raadde Buitenlandse Zaken niet-essentiële reizen naar Gambia en alle reizen naar de hoofdstad Banjul af.



Maar door het vertrek van Jammeh naar Senegal en sinds het Gambiaanse president de noodtoestand vandaag weer heeft opgeheven, zijn reizen naar het kleine West-Afrikaanse land weer mogelijk voor Buitenlandse Zaken.



Al wordt toeristen wel aangeraden om de actualiteit op de voet te volgen. "Blijf in regelmatig contact met uw touroperator, houd u afzijdig van manifestaties en betogingen en vermijd gevoelige politieke onderwerpen in het publiek", luidt het advies.