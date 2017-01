Australische politie looft 1 miljoen uit voor gouden tip in mysterieuze zaak uit 1968

Allan Whyte en Maureen Braddy verdwenen in 1968 spoorloos. © rv.

Maureen Braddy en Allan Whyte kwamen in 1968 heel waarschijnlijk in mysterieuze omstandigheden om het leven. De speculaties waren niet van de lucht, maar de zaak werd nooit opgelost. Het meisje zou zwanger geweest zijn en het verliefde tienerkoppeltje zou daarop de benen genomen hebben, of werd na een avondje uit koelbloedig vermoord. Vandaag, net geen 50 jaar later, looft de politie van de Australische deelstaat Victoria maar liefst een miljoen AUD (705.000 euro) uit voor wie een gouden tip kan bezorgen.

Maureen en Allan werkten beiden in een fabriek in Bendigo op 150 kilometer van Melbourne. Het dolverliefde stel ging op een novemberavond in 1968 dansen in een YMCA en dat werd - vermoedelijk - hun dood. De politie is er alvast van overtuigd dat er kwaad opzet in het spel is. Maureen zou aan een familielid opgebiecht hebben dat ze zwanger was. Zij was nog maar zestien, haar vriendje Allan zeventien. Dat lag zeker toen erg gevoelig.



Op 23 november 1968 verlieten ze rond 21 uur de dansavond in de YMCA. Allans broer Kevin wou hen daarna, zoals afgesproken, meetronen naar zijn eigen feestje, maar Allan verkoos Maureen thuis af te zetten in California Gully, vijf kilometer verder. Daar kwamen de twee nooit aan. Ze werden voor het laatst gezien aan de trappen van de YMCA. Allan zou er zijn pas gekochte auto achtergelaten hebben. De politie gaat ervan uit dat ze diezelfde nacht nog zijn omgekomen, omdat hun rekeningen sindsdien onaangeroerd bleven.



Vluchten

Uit een verhoor in 2013 blijkt dat Maureen aan haar oma had verteld dat ze in de penarie zat. Er zou thuis iets gebeurd zijn waardoor ze wegmoest. Volgens Valerie O'Donoghue, de tante van het tienermeisje, zou Maureens moeder het koppel geholpen hebben te vluchten, om een nieuw leven te beginnen. Die informatie had O'Donoghue aanvankelijk achtergehouden voor de politie, omdat ze vond dat "Maureens vlucht haar eigen zaak was".



De politie dacht van in het begin eerder aan dubbele moord. Maureens vader, Stanley Braddy, werd verhoord maar er werden geen bewijzen tegen hem gevonden. Hij ontkent ook dat zijn dochter dood is en vermoedt naar eigen zeggen dat de twee ontvoerd werden om als slaven ingezet te worden. De hoofdverdachte sneerde tijdens een rechtszitting: "Bewijs het maar eens."



Volgens de zus van Maureen, Debra MacDonnell, zijn de tortelduifjes wel degelijk vermoord omdat Maureen zwanger was en werden hun lijken daarna in een mijnschacht geworpen. De andere zus, Lyn Ireland, beweerde dat ze die bewuste avond twee mannen een bebloede persoon had zien wegdragen. Lyn was toen acht jaar oud. Ook zij is er vandaag nog steeds zeker van dat de tieners vermoord werden. Een ware nachtmerrie voor Lyn: "Als ik in de spiegel kijk, zie ik Maureen. We leken allemaal zo op elkaar".



Hoop op begrafenis

Kevin Whyte zei gisteren dat zijn broer Allan pas na een half jaar als vermist werd opgegeven, omdat de familie dacht dat hij ergens aan het werk was. Jongelingen gingen toen vaak werken op verdergelegen boerderijen. Kevin is 49 jaar later nog altijd zwaar aangeslagen en heeft er geen idee van wat er precies gebeurd is: "Bijna elke avond kijk ik naar zijn foto".



Lyn Ireland zag haar familie na het drama uiteenvallen. Ze wil het nu helemaal afsluiten, zonder aan te sturen op een veroordeling van de daders. Ze wil vooral dat het stoffelijk overschot gevonden wordt. "Zodat we hen de begrafenis kunnen geven die ze verdienen en verder kunnen met ons leven", zei ze gisteren.



De politie heeft er vertrouwen in dat iemand in of rond Bendigo méér weet. Ze spoort de lokale inwoners aan om alle informatie die ze hebben bekend te maken, hoe futiel die ook mag lijken. In de hoop deze cold case alsnog op te lossen.