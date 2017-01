Nederlandse school dacht hippe introductievideo te maken. Dit is het vreselijke resultaat

Koen Van De Sype

24/01/17 - 14u02 Bron: Facebook

Een video die een school in het Nederlandse Dongen maakte om haar opendeurdag aan te kondigen, wordt massaal gedeeld op het internet. Jammer genoeg niet om de goede reden: het resultaat is zo tenenkrullend dat het filmpje het mikpunt van spot werd.

Op 1 februari is het zover en om zo veel mogelijk volk naar de opendeur te lokken dacht het Cambreur College een tandje bij te steken door een hip filmpje te maken. Er werd zelfs een eigen nummer geschreven op de muziek van 'Let Me Love You' van Justin Bieber. En dan was het alle remmen los, met playbackende leraren, flauwe grapjes en enkele misplaatste dabs.



Vernietigend

Intussen hebben al bijna 55.000 mensen het filmpje gezien. En de commentaar bleef niet uit. Meer dan 750 kijkers postten ook al een reactie en die is unaniem vernietigend. "Kijk hoe tergend slecht", "Wat een triest gebeuren" en "De ultieme memelords, hoe kunnen wij ooit dit niveau halen" klonk het onder meer.