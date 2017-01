Alweer tragedie in Italië: zes doden bij helikoptercrash

Door: redactie

24/01/17 - 13u13 Bron: La Repubblica

Ter illustratie. © ap.

Opnieuw een tragedie voor de Abruzzen, Centraal-Italië: na de hevige sneeuwval, de aardbevingen en de lawine, is vandaag een reddingshelikopter neergestort boven een skigebied. Het toestel was uitgevlogen voor het evacueren van een gewonde in de sneeuw. Aan boord bevonden zich zes personen. Niemand overleefde de crash.

De helikopter was op weg naar een ziekenhuis in de stad L'Aquila met aan boord een gewonde die op de skipiste moest worden opgehaald. Het toestel zou nog een noodsignaal hebben uitgestuurd boven Casamaina, een gemeente in de provincie L'Aquila, maar stortte uiteindelijk - toen het 600 meter hoog vloog - naar beneden. Volgens bronnen is het toestel op één kilometer van de skipiste uit de lucht gevallen. Verschillende getuigen melden dat er een luide ontploffing te horen was.



Verscheidene reddingsploegen werden uitgestuurd naar de plek van de crash. De helikopter zou halverwege een steile berg liggen. "De zone waar de helikopter is neergestort, is al erg moeilijk te bereiken bij normaal weer. De huidige mist maakt het nog moeilijker", luidt het. "Wellicht ligt dus ook het weer aan de oorzaak van de ramp."



Reddingswerkers moesten te voet naar de rampplek en hebben gebruik moeten maken van infraroodstralen om de slachtoffers op te sporen.



Lokale media benadrukken alvast dat het niet gaat om een helikopter die hulp bood bij het weghalen van slachtoffers van hotel Rigopiano, het hotel dat door de lawine getroffen werd.



Bij de slachtoffers zouden onder meer twee alpinisten, een arts en de gewonde skiër zijn.