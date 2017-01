Moeder bevalt van zoon van 6,06 kilogram: "Ik ben nog altijd een beetje in shock"

Koen Van De Sype

Hij kwam op de natuurlijke manier ter wereld en dat zal zijn mama geweten hebben. In het Australische Melbourne is een jongetje geboren van maar liefst 6,06 kilogram en dat is dubbel het gewicht van de gemiddelde Australische baby. "Ik ben nog altijd een beetje in shock", aldus de moeder.

"Ik droomde ervan om een klein dik baby'tje te hebben", vertelt mama Natashia Corrigan over de kleine Brian Jnr. "Nou, die wens is dus uitgekomen."



Ze geeft toe dat ze zelf toch ook even moest slikken toen de verpleegsters van het Mercy Hospital haar vanmorgen vertelden hoe zwaar haar kleine jongen precies was. De dokters hadden haar tijdens haar zwangerschap nochtans al gezegd dat de baby steviger was dan gemiddeld. Op 36 weken woog hij al meer dan 4 kilogram. Uiteindelijk beviel ze toen ze 40 weken en vijf dagen ver was.



Lachgas

En die bevalling ging op de natuurlijke manier, dus niet met een keizersnede. "Ik was wel een beetje onder de indruk", vertelt ze. "Behalve wat lachgas heb ik niets genomen tegen de pijn. Achteraf was ik wel een beetje in shock." Lees ook Ex-'Thuis'-acteur Bert Verbeke: 'We wilden graag een dochter, maar onze zoon is even welkom'

